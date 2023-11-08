بريطانيا: نسعى لقيادة فلسطينية مؤيدة للسلام في أسرع فرصة

دوت صفارات الإنذارات في المنطقة الخضراء شديدة التحصين التي تقع بها السفارة الأميركية في العاصمة العراقية بغداد للتحذير من هجوم محتمل مساء اليوم الأربعاء، لكن لم ترد تقارير عن وجود آثار لمقذوفات أو ضحايا.



