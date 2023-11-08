هيئة البث التابعة للعدو : تم تقريبا التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق نار لمدة 3 أيام في غزة

وجاء إعلان الهئية الإسرائيلية بعد اتصال هاتفي بين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن، حيث حث الأخير نتانياهو على قبول وقف إطلاق نار مؤقت في غزة لمدة 3 أيام مقابل إطلاق حركة "حماس" عددا من الاسرى.

في حين ذكر موقع "والا" العبري أنه وبحسب الاقتراح المطروح فإن حماس ستطلق سراح 10 - 15 رهينة وتستغل الأيام الثلاثة من الهدنة للتحقق من هوية جميع الرهائن الذين بين يديها وفي أيدي الأطراف الأخرى في قطاع غزة، وإرسال قائمة بأسمائهم.

والجدير بالذكر أن نتنياهو أعلن خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء أنه "لن يكون أي توقف لإطلاق النار ولن نسمح بدخول أي وقود إلى قطاع غزة"، وصرح بأنهم لن يتوقفوا قبل الانتصار في الحرب.