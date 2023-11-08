مكتب نتانياهو: إحباط هجوم على أهداف إسرائيلية ويهودية في البرازيل بتخطيط من حزب الله

أعلن الموساد، في بيان صدر عن مكتب رئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو، "إحباط هجوم على أهداف إسرائيلية ويهودية في البرازيل"، وزعم أن "الهجوم المزعوم خطط له "حزب الله" اللبناني، بتوجيه وتمويل من النظام الإيراني".



