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نيويورك تايمز عن مسؤولين: محادثات غير مباشرة بوساطة قطرية أوشكت على التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح 50 رهينة
2023-11-08 | 14:54
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نيويورك تايمز عن مسؤولين: محادثات غير مباشرة بوساطة قطرية أوشكت على التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح 50 رهينة
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