بالصور - سيارات اسعاف كويتية تستعد لدخول غزة عبر معبر رفح البري

تعبر 12 سيارة إسعاف كويتية، بعد قليل، عبر معبر رفح إلى قطاع غزة، وذلك إهداء من دولة الكويت إلى القطاع.



