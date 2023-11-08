3 انفجارات شديدة تدوّي في محيط العاصمة السورية دمشق

الرئيس الفرنسي: ينبغي إطلاق سراح جميع الرهائن في غزة ويحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها

الرئيس الفرنسي: ينبغي إطلاق سراح جميع الرهائن في غزة ويحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها

الرئيس الفرنسي: ينبغي إطلاق سراح جميع الرهائن في غزة ويحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها

النائب السابق أميل رحمة لـ الجديد : الرئيس نبيه بري لا يمانع التمديد لقائد الجيش دون شروط والرئيس ميقاتي عبّر عن رغبته بالتمديد للأخير