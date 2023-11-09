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أ.ف.ب: ماكرون يعلن أن فرنسا ستزيد مساعداتها لغزة إلى 100 مليون يورو
2023-11-09 | 05:03
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أ.ف.ب: ماكرون يعلن أن فرنسا ستزيد مساعداتها لغزة إلى 100 مليون يورو
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