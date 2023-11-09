الصحة الفلسطينية: 6 قتلى و6 مصابين برصاص القوات الإسرائيلية في جنين

وفي وقت لاحق، أعلنت مصادر طبية لوكالة "وفا" الفلسطينية، عن "استشهاد خمسة مواطنين آخرين، لم تعرف هوياتهم بعد، متأثرين بجروحهم الحرجة، بعد ان استهدفتهم طائرة مسيرة في مخيم جنين".

ولفتت "وفا"، الى أن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المخيم من عدة محاور، واعتلى قناصتها أسطح عدد من البنايات المطلة على المخيم، فيما قامت الجرافة بتدمير الشوارع والبنية التحتية في المخيم ومحيطه".

بدورها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر أن "قوات الاحتلال استهدفت مركبة إسعاف في جنين وأصابت أحد ضباطها برصاصة في الظهر، وأنها لا تزال تمنع الطواقم الطبية من الدخول إلى المخيم للوصول إلى المصابين".