سعد عبدالله الحامد للجديد: هناك لهجة موحدة ضد كل الانتهاكات الاسرائيلية

سامويل وربيرغ لـ"نقطة تحوّل": حتى الآن الولايات المتحدة لا ترى ان هناك توازن في جميع المبادرات ونحن نرى ان الدولة الاسرائيلية تعاني من هجمات حماس ولديها الحق بالرد