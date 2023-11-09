أمير دولة قطر يتوجه إلى أبوظبي في زيارة لدولة الإمارات

ضرار البستنجي لـ#هنا_بيروت: الدولة الأردنية تدرك ان استقبال بايدن هو بمثابة استقبال نتنياهو في هذا الوضع وسيؤجج الشارع أكثر وربما الكيان الإسرائيلي هو من منع زيارة بايد للأردن لعدم القدرة على التأثير