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عربي و دولي
اجتماع تمهيدي لوزراء الخارجية العرب في العاصمة السعودية الرياض قبيل القمة العربية المرتقبة... لمتابعة الاجواء :
2023-11-09 | 10:41
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اجتماع تمهيدي لوزراء الخارجية العرب في العاصمة السعودية الرياض قبيل القمة العربية المرتقبة... لمتابعة الاجواء :
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اجتماع تمهيدي لوزراء الخارجية العرب في العاصمة السعودية الرياض قبيل القمة العربية المرتقبة... لمتابعة الاجواء :
عربي و دولي
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