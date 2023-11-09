أمير قطر يلتقي رئيس الامارات في قصر الشاطئ بأبوظبي والمباحثات تناولت التطورات في فلسطين

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها وتوطيدها في مختلف المجالات، لا سيما ما يتعلق بتعزيز أواصر التعاون الأخوي لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين إضافة إلى تعزير العمل الخليجي المشترك.

كما استعرض امير قطر ورئيس الامارات خلال المباحثات التي عقدت في قصر الشاطئ في مدينة أبوظبي اليوم، تطورات الأحداث إقليميا ودوليا وتبادل وجهات النظر حيال عدد من القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك لا سيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل تعزيز العمل الإغاثي والإنساني وحماية المدنيين وخفض التصعيد، بما يحقق الاستقرار والأمن في المنطقة.