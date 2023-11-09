بالفيديو - أمير قطر يصل الإمارات ومحمد بن زايد في مقدمة مستقبليه

وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، في زيارة أخوية إلى دولة الإمارات.

وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة مستقبليه، لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي.

كما كان في الاستقبال كل من، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والشيخ زايد بن خليفة آل نهيان، سفير الدولة لدى قطر.

ويرافق أمير قطر خلال الزيارة، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي، والشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الديوان الأميري، وعدد من كبار المسؤولين، والدكتور سلطان بن سالمين المنصوري سفير قطر لدى الدولة.