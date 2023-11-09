الخارجية الأميركية: الهدنة ستسمح بخروج المدنيين من مناطق القتال

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن "موافقة إسرائيل على هدنة إنسانية هي نتيجة مباشرة للمحادثات التي أجريناها".

وأضافت الخارجية الأميركية أن "الهدنة ستسمح بمغادرة المدنيين من مناطق القتال وبتدفق المساعدات وإطلاق سراح الرهائن"، مشددةً على أنه "سيكون هناك ممران إنسانيان ما يسمح بخروج السكان من مناطق القتال شمال غزة".

وتابعت: "معبر رفح أصبح مفتوحاً حالياً من الجانبين للسماح بتدفق المساعدات"، آملةً "أن نستمر في تهيئة الظروف لإطلاق سراح بعض الرهائن".