الخارجية الأميركية: سيكون هناك ممران إنسانيان ما يسمح بخروج السكان من مناطق القتال شمال غزة

دايفيد ساترفيلد : مستقبل الفلسطينيين فى غزة وليس فى أي مكان أخر والولايات المتحدة الأميركية لا تدعم تهجير سكان غزة الآن والموجودون فى الجنوب يجب أن يعودوا إلى الشمال عقب انتهاء الأحداث فى وقت آمن ولاتوجد أى نية للتهجير الدائم لهم