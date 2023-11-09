دايفيد ساترفيلد : قبل 3 اسابيع لم يكن ممكنا لمنظمات الامم المتحدة الدخول الى جنوب غزة والآن الوقود موجود للاستخدام في غزة لتحلية المياه وللمستشفيات في الوسط وفي الجنوب ولتنقل عمال الاغاثة وندرك تماما ان حوالي 150 شاحنة في اليوم بالكاد تلبي الحاجات ال

دايفيد ساترفيلد : قبل 3 اسابيع لم يكن ممكنا لمنظمات الامم المتحدة الدخول الى جنوب غزة والآن الوقود موجود للاستخدام في غزة لتحلية المياه وللمستشفيات في الوسط وفي الجنوب ولتنقل عمال الاغاثة وندرك تماما ان حوالي 150 شاحنة في اليوم بالكاد تلبي الحاجات الاساسية للبقاء على قيد الحياة ونحن نحتاج اكثر من ذلك بكثير