ساترفيلد : نعتقد ان "إسرائيل" لديها مسؤولية تجاه شعبها لانهاء تهديدات حماس لها ونقف بقوة خلفها لتحقيق هذا الهدف

ساترفيلد : نعتقد ان "إسرائيل" لديها مسؤولية تجاه شعبها لانهاء تهديدات حماس لها ونقف بقوة خلفها لتحقيق هذا الهدف لكننا فى شكل متوازي وفى البيت الأبيض ووزارة الخارجية وكل المتحدثين باسم أميركا نرى أن عملية تنفيذ هذه المهمة مهم جداً ولكن أن يتم تأديتها بشكل يحد بأكثر صورة ممكنة من الضحايا المدنيين وأن نأخذ المساعدات الإنسانية ونوفرها بشكل آمن ومضمون لأكبر عد ممكن من سكان غزة وهذه أمور صعبة التعقيد للغاية بسبب ما قامت به حماس فى غزة فى السنوات ال 15 الأخيرة ويجب أن نعمل مع بعضنا البعض ويجب على الحملة العسكرية أن تقلل من الضحايا المدنيين