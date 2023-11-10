بالفيديو - طلاب جامعة هارفارد الاميركية يدونون أسماء اكثر من عشرة آلاف فلسطيني استشــ هدوا في القطاع

طلاب جامعة هارفارد الاميركية يدونون أسماء اكثر من عشرة آلاف فلسطيني استشهدوا في #غزة pic.twitter.com/qXdl5ximGj
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 10, 2023
طلاب جامعة هارفارد الاميركية يدونون أسماء اكثر من عشرة آلاف فلسطيني استشهدوا في #غزة pic.twitter.com/qXdl5ximGj
قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمداساني، إن "السلطات الإسرائيلية لم تسمح لرئيس المفوضية فولكر تورك، بزيارة البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة خلال زيارته للشرق الأوسط التي تستغرق خمسة أيام".
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