استطلاع لصحيفة معاريف: 59% من الإسرائيليين يؤيدون وقفا لإطلاق النار في غزة

استطلاع لصحيفة معاريف: 59% من الإسرائيليين يؤيدون وقفا لإطلاق النار في غزة

اظهر استطلاع رأي لصحيفة معاريف الاسرائيلية ان 59% من الإسرائيليين يؤيدون وقفا لإطلاق النار في غزة مقابل استعادة الرهائن كافة.

كما اظهر استطلاع الرأي تراجع شعبية رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو بين الإسرائيليين إلى 26% مقابل تعاظم التأييد للوزير بحكومة الطوارئ بيني غانتس إلى 52%، فيما %22 من الإسرائيليين يؤيدون احتلال إسرائيل لقطاع غزة وإقامة مستوطنات هناك.

كما اظهر استطلاع الرأي ان %22 من الإسرائيليين يؤيدون إبقاء السيطرة الأمنية على قطاع غزة بيد الاحتلال .