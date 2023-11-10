استهداف مواقع ومستوطنات الاحتلال بدفعة صاروخية من غزة والقسام تستهدف قاعدة "رعيم"

استهداف مواقع ومستوطنات الاحتلال بدفعة صاروخية من غزة والقسام تستهدف قاعدة "رعيم"

اطلقت المقاومة الفلسطينية دفعة صاروخية من قطاع غزة باتجاه مواقع ومستوطنات الاحتلال الاسرائيلي فيما قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام إنها قصفت قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية.

وتُعرف قاعدة "رعيم" باسم "مقر قيادة فرقة غزة"، وهي قوة عسكرية كبيرة مكونة من جميع التشكيلات العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وقريبة من قاعدة المدرعات، ومهمتها الأساسية تأمين كل الحدود مع مصر من شرقي رفح إلى السودانية، وصولا إلى مستوطنة "زيكيم" داخل كيان الاحتلال .