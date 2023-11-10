بالفيديو - جيش الاحتلال استهدف الليلة الماضية المرضى والجرحى والنازحين والأطفال في مستشفى الشفاء بالقذائف وإطلاق النار

جيش الاحتلال يواصل عدوانه على المدنيين في #غزة .. استهداف المرضى والجرحى والنازحين والأطفال في مستشفى الشفاء الليلة الماضية بالقذائف وإطلاق النار pic.twitter.com/vTgKfCFFUe
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 10, 2023
جيش الاحتلال يواصل عدوانه على المدنيين في #غزة .. استهداف المرضى والجرحى والنازحين والأطفال في مستشفى الشفاء الليلة الماضية بالقذائف وإطلاق النار pic.twitter.com/vTgKfCFFUe
قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمداساني، إن "السلطات الإسرائيلية لم تسمح لرئيس المفوضية فولكر تورك، بزيارة البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة خلال زيارته للشرق الأوسط التي تستغرق خمسة أيام".
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