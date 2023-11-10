العدوان على غزة مستمر .. الاحتلال يقصف المستشفيات مستهدفاً المرضى والنازحين

العدوان على غزة مستمر .. الاحتلال يقصف المستشفيات

كثف الاحتلال الاسرائيلي من عدوانه على قطاع غزة مستهدفاً بشكل رئيسي المستشفيات والمرضى اضافة الى النازحين في المشافي والمراكز الصحية .

فقد قصف الاحتلال عددا من المستشفيات من ضمنها مستشفى العودة شمالي قطاع غزة .

كما سادت حالةٌ من الذعر والتوتر في قسم الولادة بمستشفى الشفاء الطبي بمدينة غزة، عقب استهدافه ومحيطه مرات عدة بالقصف المعادي العنيف.

كما هاجم جيش الاحتلال المرضى والجرحى والنازحين والأطفال في مستشفى الشفاء الليلة الماضية بالقذائف وإطلاق النار.

وفي السياق اعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن قصف عنيف من الاحتلال الإسرائيلي في منطقة تل الهوى حيث يقع مستشفى القدس الذي تتواجد فيه طواقمنا والمرضى وأكثر من 14 ألف نازح، فيما شنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت بوابة مستشفى النصر للأطفال غرب مدينة غزة.

كذلك قصف الاحتلال مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال غرب مدينة غزة، ما أسفر عن اندلاع حريق داخل المستشفى وفي وقت سابق، استهدف العدو بالقصف بوابةَ مستشفى النصر للأطفال، المجاور لمستشفى الرنتيسي.

دباباتِ الاحتلال الاسرائيلي في محيط مستشفيات الرنتيسي والنصر والعيون في غزة بعد تعرضها للقصف طوال الساعات الماضية ومناشدات للمؤسسات الدولية للتدخل لحماية المرضى والأطفال والنازحين.

فيديو جديد للحظة استهداف طائرات الاحتلال المدنيين والنازحين والأطفال في مستشفى الشفاء الليلة الماضية pic.twitter.com/HEVluqHVqa — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) November 10, 2023 صدمة شاب بسبب ما شاهده بعد قصف الاحتلال العيادة الخارجية في مستشفى الشفاء pic.twitter.com/ARg6w82KEJ — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) November 10, 2023