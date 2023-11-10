رسالة مفتوحة من "الاتحاد العالمي للعلماء من أجل السلام" الى قادة دول العالم

وجه الاتحاد العالمي للعلماء من أجل السلام رسالة مفتوحة الى رئيس الولايات المتحدة الأميركية وجميع قادة دول العالم تقترح تقنية مُثبتة علمياً لإحلال السلام والأمن وحل النزاعات على الفور.

وجاء في الرسالة:

السيد الرئيس وقادة العالم الأعزاء:

في هذا الوقت، حيث تتفشى الاضطرابات والنزاعات والخوف والغضب في الوعي الجمعي العالمي، يبحث الساعين للخير أمثالكم عن الموارد والحلول الذكية لحل هذه المشكلات وخلق السلام العالمي.

أُناشدكم إيلاء الاعتبار لحل مُبتكر، قائم على الأدلة، من شأنه أن يُبدّد التوترات العالمية فوراً، ويجلب الوضوح على مستوى التفكير والتصرفات، ويضع أسس تحقيق الأهداف العليا لجميع الدول على الدوام.

وتشمل هذه الأهداف في المقام الأول السلام، وكذلك القدرة على الازدهار والشعور بالأمان وحماية البيئة، بما يدعم بقاء الإنسان وازدهاره على هذا الكوكب.

وتُعتبر تكاليف هذا الحل زهيدة مقارنة بالميزانيات التي يتم رصدها للقتال والحروب. ولعل نسبة ضئيلة فقط من الأموال المخصصة لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل ستكون كافية لتمكين مجموعة من الأفراد من تطبيق هذا النهج الذي نحدثكم عنه بشكل دائم، وبما من شأنه أن يُحقق ما هو أكثر بكثير من الأهداف المرجوة حالياً من استخدام تلك الأموال.

فمن أصل 105 مليارات دولار مقترحة لأوكرانيا وإسرائيل كميزانية للحرب والدمار؛ فإن مبلغاً يتراوح ما بين 20 إلى 150 مليون دولار فقط (حيث يعتمد ذلك على المكان الذي سيُطبق فيه البرنامج) من شأنه أن يجلب التعافي الفوري لتلك البلدان. وستنعكس نتائج هذا البرنامج بكل وضوح من خلال التحسن الكبير على صعيد الاستقرار العام، وحل الصراعات، ورؤية إمكانيات التعايش والتعاون المستقبلي بين الدول المعنية وكذلك على المستوى العالمي على حد سواء.

وبمجرد تحقيق ذلك ضمن مدة قصيرة الأجل، يُصبح من الممكن تخصيص 5 مليارات دولار للحفاظ على هذه النتائج الإيجابية وتوسيع نطاقها على أساس دائم. وبالتالي، يُمكن توفير المبلغ المتبقي، والبالغة قيمته 100 مليار دولار، لأعمال إعادة بناء ما هدمته الحرب أو أية تخصصيه لأية مساعدات أخرى مطلوبة.

وفي حال كان لديكم أية شكوك حول نجاح الحل الذي اقترحه عليكم على المستوى الجمعي، فإنه لا يزال ذو فائدة كبيرة في جلب الصحة والسعادة والسلام والرفاهية للعديد من الأفراد – وفق ما أثبتته مئات الدراسات العلمية المُحكّمة. كما ستظل مليارات الدولارات المتبقية متاحة للاستخدام كما هو مخطط له في الأصل، إذا لزم الأمر، لتحقيق أية أهداف أمنية ومكاسب اقتصادية وسياسية أخرى.

ومع ذلك، واستنادا إلى أبحاث علمية سابقة واسعة النطاق ومدعومة بإحصاءات دقيقة، أستطيع أن أؤكد لكم أن نتائج ما أقترحه ستكون مُرضية.

نحن لا نطلب أن يتم دفع هذه الأموال إلينا مباشرة كمنظمة، بل نطلب استخدامها تحت إشراف طرف ثالث لتدريب مجموعة من 10000 شخص من اختيارك في أي بلد، بحيث تقوم هذه المجموعة بممارسة تقنيات متقدمة لتطوير الوعي (برنامج التأمل التجاوزي، وتي أم سيدهي التي أطلقها مهاريشي ماهيش يوغي) بشكل جمعي وفي مكان واحد لمدة ساعة من الوقت تقريباً صباحاً ومساء.

تتمتع هذه البرامج القائمة على الوعي بأدلة تجريبية واسعة النطاق بالإضافة إلى إطار نظري متين. وهي لا تعتمد على مناهج فكرية أو عاطفية أو فلسفية أو على إقناع الناس بالتصرف بطريقة تطورية. وهي لا تقوم على الإيمان أو الصلاة ولا على ممارسات باطنية أو خارقة للطبيعة، وإنما تستند إلى طبيعة الوجود الأساسية باعتبارها وعياً، والقدرة على الوصول إلى هذا الوعي وإحيائه.

مع الإشارة إلى أنه حتى عدداً قليلاً من الأفراد الذين يُمارسون تقنيات الوعي هذه، بغض النظر عن معتقداتهم أو مهنهم، فقد ثبت أنهم قادرون على تحقيق فوائد عميقة لعامة السكان - ولأنفسهم أيضاً. وقد توصلنا عن طريق التجربة، إلى أن الرقم الحاسم على هذا الصعيد هو الجذر التربيعي لـ1% من السكان. وهو ما يعني أن 9000 شخص فقط قادرون على إفادة سكان العالم بأكمله، ولكننا نقترح مجموعة من 10000 شخص كعامل أمان.

و بدلاً من محاولة تدمير الأعداء و مضاعفة العداوة، يُمكننا معاً القضاء على العدائية لدى أي عدو مُحتمل ومضاعفة التعاون من أجل رفاهية الجميع. وأنا على يقين بأنك إلى جانب جميع القادة العظماء الآخرين وأصحاب النوايا الخيّرة تتطلعون إلى تحقيق ذلك أيضاً.

أشكركم على النظر في هذا المقترح. وإنني اتطلع إلى ردّكم سيدي الرئيس، ومن أي طرف آخر مهتم ويرغب في إحلال السلام لعالمنا المضطرب.