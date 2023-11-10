بالفيديو - كتائب الشهيد جهاد جبريل تقصف تحشدات ومواقع العدو الاسرائيلي برشقات صاروخية رداً على استهداف المدنيين

ضمن معركة #طوفان_الأقصى كتائب الشهيد #جهاد_جبريل تقصف تحشدات ومواقع العدو برشقات صاروخية رداً على استهداف المدنين pic.twitter.com/2qQOwhFuhZ
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 10, 2023
ضمن معركة #طوفان_الأقصى كتائب الشهيد #جهاد_جبريل تقصف تحشدات ومواقع العدو برشقات صاروخية رداً على استهداف المدنين pic.twitter.com/2qQOwhFuhZ
قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمداساني، إن "السلطات الإسرائيلية لم تسمح لرئيس المفوضية فولكر تورك، بزيارة البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة خلال زيارته للشرق الأوسط التي تستغرق خمسة أيام".
رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية لواشنطن بوست: الوقف المؤقت خطوة إيجابية نأمل أن نبني عليها في الأيام المقبلة وأن يؤدي إلى شيء أطول وأكثر استدامة