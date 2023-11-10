الأمم المتحدة: "إسرائيل" لم تسمح لمفوضنا لحقوق الإنسان بزيارتها

وأضافت شمداساني: "للأسف، لم يُسمح للمفوض السامي بزيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أنه تمكن من التواصل مع ممثلي المجتمع المدني من هذه الأراضي".وبدأ رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان، يوم الاثنين 6 تشرين الثاني، جولة تستغرق خمسة أيام في الشرق الأوسط، وذلك جرّاء الحرب الدائرة في غزة، مطالباً بالوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وغزة، وقال مكتبه، الأسبوع الماضي: "إن إسرائيل ترتكب العديد من جرائم الحرب المختلفة في غزة، لكن المحكمة المختصة فقط هي التي ستكون قادرة على تحديد ما إذا كان ذلك يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية".