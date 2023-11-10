كلمة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في إفتتاح القمة السعودية الأفريقية في الرياض

كلمة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في إفتتاح القمة السعودية الأفريقية في الرياض