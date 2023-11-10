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عربي و دولي

طالب مصري يدخل الجامعة من الابتدائية مباشرة بقرار حكومي

2023-11-10 | 15:52
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طالب مصري يدخل الجامعة من الابتدائية مباشرة بقرار حكومي
طالب مصري يدخل الجامعة من الابتدائية مباشرة بقرار حكومي



 
في حدث نادر، وافقت الحكومة المصرية،على إلحاق طالب في المرحلة الابتدائية، للدراسة بكلية العلوم جامعة دمياط بدلتا مصر، مباشرة دون حاجته للمرور بالمراحل التعليمية المختلفة.
وكشف بيان لمجلس الوزراء المصري، أن "القرار يأتي بناء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الرعاية الكاملة للطالب، عقب دراسة الالتماس المقدم من والدة الطالب، لكونه أحد الطلاب المتفوقين، وتحفيزا لذوي المهارات والقدرات الخاصة، في ضوء جهود الدولة لتبني النابغين، لإعداد جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي والبحث العلمي".

ووافق مجلس الوزراء المصري على إلحاق الطالب يحيى عبد الناصر محمد، المقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط، للدراسة بكلية العلوم، جامعة دمياط، نظرا لنبوغه العلمي، مع قيام وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي المصريتين، باستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك.
و قرر المجلس عرض منحة كاملة على أسرة الطالب لدخول برنامج للنابغين في جامعة زويل، كما تقوم الدولة برعاية الطالب وأسرته طوال فترة الدراسة، حتى يصبح الطالب في المكانة العلمية التي يستحقها.
 
طالب مصري يدخل الجامعة من الابتدائية مباشرة بقرار حكومي

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