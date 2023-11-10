مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة: آلاف الفلسطينيين في المستشفيات بحاجة للعلاج والأدوية بشكل شديد

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: على إسرائيل أن توقف فورا استخدام الأسلحة التدميرية في المناطق السكنية بغزة ويجب وقف الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات والمناطق المحيطة بها