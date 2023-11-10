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الخارجية السعودية: قرار بعقد قمة عربية إسلامية استثنائية مشتركة في الرياض السبت
2023-11-10 | 17:28
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الخارجية السعودية: قرار بعقد قمة عربية إسلامية استثنائية مشتركة في الرياض السبت
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السعودية:
عربية
إسلامية
استثنائية
مشتركة
الرياض
السبت
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