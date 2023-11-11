رئيسي : واشنطن تطالب بعدم توسيع دائرة الحــ رب في حين أفعالها تتعارض مع ذلك
اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن واشنطن تعرقل وقف إطلاق النار في غزة وتوسِّع نطاق الحرب، مشيرا الى ان ما يحدث في غزة إبادة جماعية وجرائم حرب بحق البشرية.
رئيسي : واشنطن تطالب بعدم توسيع دائرة الحرب في حين أفعالها تتعارض مع ذلك
وقال رئيسي ان "واشنطن تطالب بعدم توسيع دائرة الحرب، في حين أفعالها تتعارض مع ذلك"، مضيفا: "الولايات المتحدة تمنع إعلان وقف إطلاق النار والعالم يرى وجهها الحقيقي."
وتابع الرئيس الايراني ان "الرأي العام في الدول الإسلامية يطالب بإجراءات عملية لوقف إطلاق النار، ورفع الحصار عن غزة."