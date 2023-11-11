رئيسي : واشنطن تطالب بعدم توسيع دائرة الحــ رب في حين أفعالها تتعارض مع ذلك

وقال رئيسي ان "واشنطن تطالب بعدم توسيع دائرة الحرب، في حين أفعالها تتعارض مع ذلك"، مضيفا: "الولايات المتحدة تمنع إعلان وقف إطلاق النار والعالم يرى وجهها الحقيقي."

وتابع الرئيس الايراني ان "الرأي العام في الدول الإسلامية يطالب بإجراءات عملية لوقف إطلاق النار، ورفع الحصار عن غزة."