يونيسف: حياة مليون طفل على شفير الهاوية في غزة

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من أن حياة مليون طفل "على شفير الهاوية"، وأن الخدمات الصحية للأطفال على حافة الانهيار في جميع أنحاء قطاع غزة.

وأكدت يونيسف في بيان نشرته المنظمة على موقعها أن الانهيار شبه الكامل للخدمات الطبية وخدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء قطاع غزة، ولا سيما المناطق الشمالية، يهدد حياة كل طفل في القطاع.

وقالت المنظمة الدولية "خلال الـ 24 ساعة الماضية، توقفت الرعاية الطبية في مستشفيي الرنتيسي والنصر للأطفال تقريبا، حيث لم يكن هناك سوى مولّد صغير يزود وحدات العناية المركزة، والعناية المركزة لحديثي الولادة بالطاقة.