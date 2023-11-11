أمير قطر: نسأل إلى متى يظل المجتمع الدولي يعامل إسرائيل وكأنها فوق القانون الدولي

مقررات قمة الرياض: رفض اي طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية

مقررات قمة الرياض: رفض اي طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية

مقررات قمة الرياض: رفض اي طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية

مقررات قمة الرياض: العدوان الانتقامي الذي تشنه اسرائيل على قطاع غزة يرتقي الى جريمة حرب جماعية

مقررات قمة الرياض: العدوان الانتقامي الذي تشنه اسرائيل على قطاع غزة يرتقي الى جريمة حرب جماعية

مقررات قمة الرياض: العدوان الانتقامي الذي تشنه اسرائيل على قطاع غزة يرتقي الى جريمة حرب جماعية

مقررات قمة الرياض العربية الاسلامية المشتركة : اسرائيل وكل دول المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام ما لم ينعم بها الفلسطينيون