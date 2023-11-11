الرئيس الايراني : اسرائيل هي الابن غير الشرعي لاميركا و الولايات المتحدة شريكة وتشجع الكيان الصهيوني على إجرامه

استاذ الاعلام في جامعة الملك سعود د.علي العنيزي لـ #الجديد من الرياض: وجود رؤساء الدول العربية والاسلامية هو رسالة قوية لما ترتكبه سلطات الاحتلال من مجازر في غزة.. لمتابعة البث المباشر: