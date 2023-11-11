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كتائب القسام : قصف بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين
2023-11-11 | 07:35
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كتائب القسام : قصف بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين
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