الرئيس الإيراني: على الدول الإسلامية تسليح الشعب الفلسطيني و الحل المستدام هو إقامة دولة فلسطينية من البحر إلى النهر

مقررات قمة الرياض : التأكيد على أن أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب ان تكون في سياق العمل على حل شامل يضمن وحدة غزة والضفة الغربية

مقررات قمة الرياض : التأكيد على أن أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب ان تكون في سياق العمل على حل شامل يضمن وحدة غزة والضفة الغربية