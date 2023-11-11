الأسد: الحديث عن حل الدولتين وإطلاق عملية السلام وتفاصيل أخرى هو ليس الأولوية في هذه اللحظة الطارئة واليوم لا وجود لراعٍ أو مرجعية أو قانون لدى الحديث عن عملية السلام