بالفيديو – لندن تشهد على تظاهرات غير مسبوقة دعماً للفلسطنيين

انضم مئات الآلاف من المتظاهرين اليوم السبت إلى مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن بالتزامن مع الأحداث الحاصلة في قطاع غزة.