مقررات قمة الرياض العربية الاسلامية المشتركة : اسرائيل وكل دول المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام ما لم ينعم بها الفلسطينيون

جيش العدو : مقتل 5 جنود وإصابة 6 آخرين بينهم ضابطان بجروح خطرة بمعارك غزة وارتفاع عدد القتلى ل43 منذ بدء العملية البرية

جيش العدو : مقتل 5 جنود وإصابة 6 آخرين بينهم ضابطان بجروح خطرة بمعارك غزة وارتفاع عدد القتلى ل43 منذ بدء العملية البرية