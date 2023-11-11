مقررات قمة الرياض: العدوان الانتقامي الذي تشنه اسرائيل على قطاع غزة يرتقي الى جريمة حرب جماعية

جهاد طه الناطق باسم حركة حماس لـ #الجديد : ننتظر ان يكون هناك قرارات من القمة في الرياض على حجم الجرائم والعدوان المدمر الذي يرتكبه نتنياهو وحكومته والقرارات يجب ان تكون شجاعة على مستوى وقف سياسة التطبيع مع العدو الصهيوني