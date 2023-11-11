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جيش العدو : مقتل 5 جنود وإصابة 6 آخرين بينهم ضابطان بجروح خطرة بمعارك غزة وارتفاع عدد القتلى ل43 منذ بدء العملية البرية
جيش العدو : مقتل 5 جنود وإصابة 6 آخرين بينهم ضابطان بجروح خطرة بمعارك غزة وارتفاع عدد القتلى ل43 منذ بدء العملية البرية
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عربي و دولي
مقررات قمة الرياض: رفض اي طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية
2023-11-11 | 10:18
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مقررات قمة الرياض: رفض اي طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية
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12:48
جيش العدو : مقتل 5 جنود وإصابة 6 آخرين بينهم ضابطان بجروح خطرة بمعارك غزة وارتفاع عدد القتلى ل43 منذ بدء العملية البرية
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