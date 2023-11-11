البيان الختامي لـ قمة الرياض... إليكم ما جاء فيه

وطالبت مجلس الأمن الدولي بـ"اتخاذ قرار حاسم يلزم إسرائيل بوقف العدوان"، رافضة "توصيف الحرب الانتقامية على غزة بالدفاع عن النفس أو تبريرها"، مؤكدة أنّ "الحرب في غزة يجب أن تتوقف والسلام لن يتم إلا بالدولة الفلسطينية".

وشددت القمة على أنّ "تهجير سكان غزة إلى جنوب القطاع جريمة حرب وواقع بائس تفرضه إسرائيل"، رافضة "أي محاولة لتهجير سكان غزة أو الضفة بما في ذلك القدس"، مؤكدة "ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى".