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عربي و دولي

إعلام العدو : مفاوضات متقدمة لإنجاز صفقة لتبادل الأسرى تتضمن إدخال الوقود إلى غزة

2023-11-11 | 13:33
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إعلام العدو : مفاوضات متقدمة لإنجاز صفقة لتبادل الأسرى تتضمن إدخال الوقود إلى غزة
إعلام العدو : مفاوضات متقدمة لإنجاز صفقة لتبادل الأسرى تتضمن إدخال الوقود إلى غزة

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، عن مفاوضات متقدمة لإنجاز صفقة لتبادل الأسرى بأعداد كبيرة دون الجنود الإسرائيليين.

وكشفت أنّ "بموجب الصفقة التي تتبلور ستفرج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين وستوافق على إدخال الوقود".

وكانت قد نقلت شبكة "سي بي إس" الأميركية عن مسؤول من العدو قوله إنّ "إسرائيل مستعدة لوقف القتال إذا قيّمنا أنّ "حماس" جادة في إطلاق سراح الأسرى". 

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