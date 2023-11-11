إعلام العدو : مفاوضات متقدمة لإنجاز صفقة لتبادل الأسرى تتضمن إدخال الوقود إلى غزة

وكشفت أنّ "بموجب الصفقة التي تتبلور ستفرج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين وستوافق على إدخال الوقود".
وكانت قد نقلت شبكة "سي بي إس" الأميركية عن مسؤول من العدو قوله إنّ "إسرائيل مستعدة لوقف القتال إذا قيّمنا أنّ "حماس" جادة في إطلاق سراح الأسرى".
قال رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو "لا نريد أن ينتقدنا المجتمع الدولي بل أن يدعمنا في حربنا على الإرهاب".
قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان "منخرطون مع قطر وإسرائيل بشأن المفاوضات الخاصة بالأسرى".
بالفيديو - جيش الإحتلال ينشر لقطات يزعم أنها تعود لعملياته البرية بالقرب من مخيم الشاطئ في قطاع غزة