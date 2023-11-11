رئيسي التقى ميقاتي: المقاومة لا تتقلى الأوامر من إيران وإجراءات حزب الله مبنية على الحكمة والردع لمنع العدوان
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنَّ "فصائل المقاومة في لبنان وغزة لا تخضع لإيران ولا تتلقى الأوامر منها"، مشيراً إلى أن تلك الفصائل مستقلة في قرارها وعملها.
كلامُ رئيسي جاء خلال لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على هامش قمة الرياض، اليوم السبت، إذ قال إن "أساس المقاومة هو الردع ومنع الإعتداءات الإسرائيلية"، مشيراً إلى أن "إجراءات حزب الله في جنوب لبنان مبنية على الحكمة والعقلانية"، وأضاف: "مع ذلك، يجب التأكيد على أن الكيان الإسرائيلي لا يفهم سوى بلغة القوّة".