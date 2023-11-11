رئيسي التقى ميقاتي: المقاومة لا تتقلى الأوامر من إيران وإجراءات حزب الله مبنية على الحكمة والردع لمنع العدوان

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنَّ "فصائل المقاومة في لبنان وغزة لا تخضع لإيران ولا تتلقى الأوامر منها"، مشيراً إلى أن تلك الفصائل مستقلة في قرارها وعملها.

