بالفيديو - كتائب #القسام: رشقات صاروخية تجاه أراضينا المحتلة pic.twitter.com/6XHgZsmSQt
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 12, 2023
بالفيديو - كتائب #القسام: رشقات صاروخية تجاه أراضينا المحتلة pic.twitter.com/6XHgZsmSQt
نبه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد الى أن بلاده "يجب أن تستعد" لضربات روسية تطاول البنى التحتية هذا الشتاء، مشيرا الى احتمال تصاعد هذه الضربات.
أفادت القيادة العسكرية الأميركية في أوروبا بأن جميع أفراد الخدمة الخمسة الذين كانوا على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الأميركية كانت تحطمت في البحر الأبيض المتوسط، الجمعة الماضية، لقوا حتفهم.
قال مسؤول أميركي إن "هناك صفقة محتملة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل".