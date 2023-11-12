نتنياهو: وقف إطلاق النار الذي سنوافق عليه هو الذي يؤدي لإطلاق سراح الأسرى

قال رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو "لا نريد أن ينتقدنا المجتمع الدولي بل أن يدعمنا في حربنا على الإرهاب".

وأضاف نتنياهو أن "وقف إطلاق النار الذي سنوافق عليه هو الذي يؤدي لإطلاق سراح الأسرى بالكامل"، موضحاً أنه "نتحدث عن وقف مؤقت للقتال لا عن وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب".

وأكد أنه "يجب أن يكون لجيشنا حضور في غزة وعلى أي سلطة مدنية فيه الموافقة على نزع السلاح.. ندعو لصياغة مختلفة للسلطة المدنية في غزة بعد الحرب للتأكد أنها ستعلم الأطفال التعاون معنا".

وتابع: "أقول لكل من يتهمني بعدم تحمل المسؤولية سأرد عليهم بعد الحرب".