بالفيديو - لحظة إستهداف سرايا القدس طائرة معادية من نوع هيرون تي بي (إيتان) وإصابتها إصابة مباشرة

نبه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد الى أن بلاده "يجب أن تستعد" لضربات روسية تطاول البنى التحتية هذا الشتاء، مشيرا الى احتمال تصاعد هذه الضربات.



