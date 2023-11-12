مسؤول أميركي يكشف تفاصيل صفقة محتملة لتبادل الأسرى

قال مسؤول أميركي إن "هناك صفقة محتملة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل".

وأوضح هذا المسؤول لشبكة "إن بي سي" الأميركية أن "الصفقة التي تُناقش تشمل إطلاق سراح نحو 80 امرأة وطفلا لدى حماس مقابل الأسيرات لدى إسرائيل".

في سياق متصل، أشار رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع الشبكة ذاتها، لـ "احتمال التوصل إلى اتفاق للإفراج عن محتجزين لدى حماس".

ولدى سؤاله عن "إمكان التوصل إلى اتفاق بشأن النساء والأطفال والمسنين الأسرى لدى حماس في قطاع غزة"، أجاب نتنياهو "ذلك محتمل، ولكن كلما قللت كلامي عن هذا الموضوع، ازدادت فرص تحقّقه".