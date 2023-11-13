اليوم الـ 38 من العدوان الإسرائيلي على غزة .. الاحتلال يواصل قصفه للمستشفيات والمباني السكنية

يتواصل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثامن والثلاثين على التوالي مستهدفا محيط المستشفيات والبنايات السكنية ومنازل المدنيين في القطاع .فقد شن طيران الإحتلال سلسلة غارات على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة كما استهدف منزلا في خانيونس جنوبي قطاع غزة ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح بينهم أطفال .كما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات قرب مدينة حمد في خانيونس جنوبي قطاع غزة.كما تفيد التقارير بوجود جرحى في الشوارع بلا رعاية طبية حيث لا تتمكن سيارات الإسعاف من نقلهم، في ظل قصف الطيران كل حركة في محيط المستشفيات.وفي هذا السياق قال مدير مستشفى كمال عدوان إن أكثر من خمسة آلاف نازح داخل المستشفى حاليا، موضحا أنه تم إطفاء مولداته الكهربائية لعدم توفر الوقود، وهو ما أدى إلى وقف أقسامه عن العمل، وفي الوقت ذاته "لا يستطيع أي أحد مغادرة المستشفى للتوجه جنوبا كذلك يوجد آلاف العالقين في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع.وأفاد لمكتب الإعلامي الحكومي بغزة بارتفاع عدد الصحفيين الذين ارتقوا باستهداف الاحتلال لقطاع غزة إلى 49 صحفيا، يمثلون 4% من إجمالي العاملين في مجال الإعلام بالقطاع.وطالب المكتب في تصريح صحفي أمس الإثنين بإدخال الوقود إلى المستشفيات في قطاع غزة حتى تستطيع الطواقم الطبية تقديم الخدمة الطبية والصحية في المستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة في قطاع غزة.كما أدان بأشد العبارات "التواطؤ الفظيع للمجتمع الدولي وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية الذين اصطفوا إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي وساندوه على كل المستويات، ومنحوه الضوء الأخضر لاستهداف وقصف المستشفيات والمنازل بالطائرات والصواريخ".وحمل "الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن المحرقة والجرائم المنظمة التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد المدنيين وضد شعبنا الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.وفي سياق متصل اعترف جيش العدو الإسرائيلي مقتل جنديين وإصابة آخر خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 45 منذ بدء غزوه البري في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وقال جيش الاحتلال في بيان إن الجنديين القتيلين من "وحدة الكلاب المختصة بالبحث عن الرهائن" وهما الرائد يساكر ناتان (28 عاما) ضابط في لواء الكوماندوز، والرقيب إيتاي شوهام (21 عاما) مقاتل في لواء المغوار" وأوضح البيان أنهما سقطا في معركة شمال قطاع غزة مساء أمس.وتخوض قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة اشتباكات عنيفة مع المقاومة الفلسطينية على محاور التقدم شمال القطاع وجنوبه، بالإضافة إلى محاصرتها لمستشفيات القطاع المكتظة بالنازحين.