رئيس الوزراء الاسكتلندي: الأطفال في غزة لا يحتاجون لتوقف مؤقت للقتل فحسب بل يحتاجون لوقف فوري لإطلاق النار

رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من القمة العربية الاسلامية: نحن مدعوون إلى التضامن والعمل المشترك لإنقاذ غزة وعلينا العمل معاً لوقف غير مشروط لإطلاق النار وفتح كل المعابر وإدخال المساعدات