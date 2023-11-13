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عربي و دولي

إقالة وزيرة الداخلية البريطانية.. وديفيد كاميرون يعود للحكومة وزيراً للخارجية

2023-11-13 | 04:47
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إقالة وزيرة الداخلية البريطانية.. وديفيد كاميرون يعود للحكومة وزيراً للخارجية
إقالة وزيرة الداخلية البريطانية.. وديفيد كاميرون يعود للحكومة وزيراً للخارجية

إختار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الإثنين، رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون وزيرا للخارجية، وذلك في خطوة مفاجئة مع قيام سوناك بتعديل وزاري.

وضمن التعديلات التي يجريها على فريقه قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل، عين وزير الخارجية جيمس كليرفرلي وزيراً للداخلية بدلاً من وزيرة الداخلية المقالة سويلا بريفرمان.
وشهد الأسبوع الماضي جدلاً بين الحكومة وبرايفرمان إثر نشرها مقال في صحيفة التايمز إتهمت فيه الشرطة بازدواجية المعايير لدى التعامل مع التظاهرات المؤيدة لفلسطين مقارنةً مع تعاملها مع تظاهرات أقصى اليمين.
وكان سوناك عين بريفرمان في هذا المنصب الوزاري بعد توليه رئاسة الحكومة قبل عام ونيف.
وقالت بريفرمان بعد إقالتها: "كان تولي منصب وزير الداخلية أكبر شرف في حياتي. سأدلي بتصريحات إضافية في الوقت المناسب".
وأتت إقالة بريفرمان فيما أعلن حزب المحافظين الحاكم أنه بصدد القيام بتعديل وزاري يشمل الحقائب الرئيسية للمرة الأولى منذ تشكيل الحكومة الراهنة في 25 تشرين الأول 2022.
وجاء في رسالة للحزب عبر إكس: "اليوم يعزز ريشي سوناك فريقه الحكومي لاتخاذ قرارات على المدى الطويل لمستقبل أكثر ازدهارا". 
إقالة وزيرة الداخلية البريطانية.. وديفيد كاميرون يعود للحكومة وزيراً للخارجية

عربي و دولي

بريطانيا

سويلا بريفرمان

ريشي سوناك

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Aljadeed
وسائل إعلام بريطانية: تعيين وزير الخارجية جيمس كليفرلي وزيراً للداخلية ورئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون وزيراً للخارجية في حكومة سوناك
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